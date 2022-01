projection film ANGES Ciné festival Ambérieu Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

le jeudi 10 février à 20:30

ANGES —– * Le film est coproduit par le Centre culturel de rencontre d’Ambronay. * Celui-ci est créé sur la base de séquences cadrées et improvisées. Des danseurs professionnels et non professionnels y participent dans un tout fluide qui est un voyage de Genève à Marseille à travers les routes et montagnes.

6€ par personne

Projection d’un film de danses et musiques créé par une équipe en partie du Lab 01. Ciné festival Ambérieu cine festival Amberieu Ambérieu-en-Bugey Ain

2022-02-10T20:30:00 2022-02-10T21:30:00

