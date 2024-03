PROJECTION FESTIVAL NADIA ET LILI BOULANGER Les Cures Marines Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

PROJECTION FESTIVAL NADIA ET LILI BOULANGER Les Cures Marines Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados

Découvrez la première édition du Festival Nadia et Lili Boulanger, un événement unique dédié à l’héritage musical et artistique des célèbres sœurs Boulanger. Du 31 mai au 2 juin 2024, vivez des moments forts à travers une série de concerts exceptionnels, des conférences, des rencontres pédagogiques, des projections d’archives, des lectures, des concerts scolaires..

Trouville-sur-Mer, lieu emblématique de l’enfance des sœurs Boulanger et site du premier concert de Lili, a été choisi avec soin pour accueillir cet hommage. Inspiré par le projet et l’album Dear Mademoiselle et en collaboration avec le Centre Nadia et Lili Boulanger, ce festival est une célébration de la transmission, de la pédagogie et de l’excellence.

Rendez-vous le 1er juin, à 11 h, aux Cures Marines, pour une projection du film Mademoiselle de Bruno Monsaingeon. Tarif 10 €/pers.

Billets en vente à l’Office de Tourisme et sur notre billetterie. Possibilité d’acheter un pass festival pour accéder à tous les évènements (60€/pass nominatif).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 11:00:00

fin : 2024-06-01

Les Cures Marines Trouville-sur-Mer Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement PROJECTION FESTIVAL NADIA ET LILI BOULANGER Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Trouville