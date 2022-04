Projection “Faut pas pousser” Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Projection “Faut pas pousser” Rocher de Palmer, 28 mai 2022, Cenon. Projection “Faut pas pousser”

Rocher de Palmer, le samedi 28 mai à 14:30

Au programme * Projection documentaire “Faut pas pousser” & échanges avec la réalisatrice Nina Narre et Christine Gayard Sage-femme libérale. * Goûter maison * Coin bébé et allaitement

Entrée libre sur réservation

Thelma Bambigaia vous donne rendez-vous pour une projection sur le thème de l’accouchement “Faut pas pousser” au Rocher de Palmer. Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon Gironde

2022-05-28T14:30:00 2022-05-28T17:00:00

