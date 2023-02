Projection “Faire beaucoup avec peu” Salle du relais de la poste Laives Laives Catégories d’Évènement: Laives

Saone-et-Loire Laives Projection et discussion autour du documentaire “Faire beaucoup avec peu” sur l’aventure de la famille Rebillard, en vélo, 7700 km, 365 j, 10 pays, 6 îles, 1 confinement.

Buvette sur place et tombola avec un panier garni à gagner.

Réservation possible à l’office de tourisme Entre Saône et Grosne à Sennecey-le-Grand ou directement en ligne. anne.assenat@orange.fr Salle du relais de la poste Rue du Centre Laives

