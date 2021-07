Paris Centre culturel et spirituel orthodoxe russe Paris Projection exclusive d’un documentaire « La Grande Route du Nord » ▪ Voyage dans l’Arctique en suivant l’itinéraire de Simon Dejnev Centre culturel et spirituel orthodoxe russe Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 18 septembre à Centre culturel et spirituel orthodoxe russe

### Projection exclusive au CSCOR pour les Journées européennes du patrimoine 2021 **La Société russe de géographie** présente un film documentaire _La Grande Route du Nord_ de Léonid Krouglov, 2019 ▪ **VOSTF** ▪ **75 min** [** »La Grande Route du Nord »**](https://youtu.be/pyE_d_XguYw) _**Synopsis**_ _Le photographe et explorateur Léonid Krouglov a voyagé dans l’Arctique en suivant l’itinéraire de Simon Dejnev, le premier a avoir foulé et découvert cette partie du Grand Nord oriental et qui au XVIIe siècle a repoussé les frontières de l’Empire russe loin vers l’Est._ _Après avoir parcouru dix mille kilomètres avec des chiens, des rennes, dans des barques, en parapente, risquant sa vie et continuant malgré les circonstances, Léonid a traversé le territoire allant d’Arkhangelsk au détroit de Béring. Il fallait vivre cela pour trouver la réponse à la question sur les grands événements vieux de quatre cents ans qui ont changé le cours de l’histoire russe et de l’histoire mondiale._

Entrée libre

Centre culturel et spirituel orthodoxe russe 1 quai Branly 75007 Paris

