Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour la projection exceptionnelle du film EUGÉNIE GRANDET jeudi 28 octobre à 20h15 !

Projection suivie d’une échange avec le réalisateur Marc Dugain !

SYNOSPIS :

Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d’Honoré de Balzac

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille…

Réalisé par : Marc Dugain

Avec : Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton

Genre : Historique, Drame

De Marc Dugain

Durée : 1h45

Réservations :

https://www.emeraude-cinemas.fr/dinard/#/

Jeudi 28 octobre 2021 – 20h15

+33 2 99 88 17 93 http://www.emeraude-cinemas.fr/dinard/

Émeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard

