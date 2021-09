Thionville Thionville Moselle, Thionville PROJECTION ET TABLE RONDE – THIONVILLE ET ALENTOURS MOSAIQUE HISTORIQUE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

PROJECTION ET TABLE RONDE – THIONVILLE ET ALENTOURS MOSAIQUE HISTORIQUE
2021-09-18
Cinéma La Scala 63 boulevard Foch
Thionville

Thionville Moselle Diffusion d’un documentaire de Tim Girard (90 mn) suivi d’une discussion entre Tim Girard ( Journaliste spécialisé dans le patrimoine) et Kévin Goeuriot (Professeur d’Histoire, auteur de livres sur l’histoire et le patrimoine lorrain). cinema.scala@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 34 http://www.scala-thionville.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

