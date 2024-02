Projection : Et si c’était l’amour ? Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris, jeudi 15 février 2024.

Le jeudi 15 février 2024

de 19h00 à 20h50

.Tout public. Jusqu’à 1 ans. gratuit

Entrée gratuite sur inscription

Dans le cadre de la rétrospective Films d’amour soviétiques. Découvrez Et si c’était l’amour ? un film drame / romance

Dans le cadre de la rétrospective Films d’amour soviétiques, nous vous invitons à la projection d’un film Et si c’était l’amour ?, jeudi 15 février à 19 h.

Sorti en 1961, réalisé par Youli Raizman, ce film en noir et blanc très peu connu, minimaliste par sa forme, s’est distingué par son contenu et a marqué la période du Dégel dans le cinéma soviétique. La jeunesse, qui occupait la place centrale dans le système symbolique du Dégel, est le personnage principal du film – il raconte une histoire d’une amitié et d’un amour naîssant entre deux adolescents. La problématique du film reste toujours très actuelle.

Que faire quand les deux adolescents tombent amoureux ?

Synopsis : L’interception d’une lettre d’amour anonyme provoque un scandale dans une école et dans le grand ensemble où vivent deux adolescents. Les deux jeunes se heurtent à l’incompréhension de leurs camarades de classe tout comme à l’hostilité des adultes, et tout particulièrement des professeurs. Que deviendront leurs sentiments ?

En russe sous-titré en français

Durée : 102 min

Auditorium

Accès à la salle à partir de 18 h 30

Dernière entrée à 19 h 30

L’entrée gratuite sur inscription préalable

Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 1 quai Branly 75007 Paris

