Projection et Repas- débat à la Médiathèque de Balma —————————————————- ### **9h30** : projection “Les figures de l’ombre” ### **12 h** : repas-débat **Avec,** Florence Sedes, professeure des universités en informatique, Université Toulouse III – Paul Sabatier, et vice-présidente de l’université. Chercheure au Laboratoire IRIT à Toulouse. L’association Les femmes en science, Ville de Balma. _Crédit photo : © AdobeStock_DragonImages_ Dans le cadre de l’exposition l’Effet Matilda Médiathèque de balma 1 Av. Pierre Coupeau, 31130 Balma Balma Le Vidailhan Haute-Garonne

2022-03-10

