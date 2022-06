Projection et rencontre. « La belle ville » Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

2022-06-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-03 22:30:00 22:30:00 Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre

Martigues 13500 « Et si nous sortions de l’imaginaire pour créer ensemble la ville de demain ? »

Avec leur réalisation, Manon Turina et François Marques propulsent le spectateur au cœur d’un voyage où ils proposent leur vision de la belle ville de demain à travers la rencontre de personnes ordinaires aux initiatives révolutionnaires qui reconnectent la nature aux villes.

La belle ville est notre avenir, des solutions existent, tel est le credo de ce documentaire inspirant.

Pour prolonger le débat, la projection sera suivi d’un échange avec les deux jeunes réalisateurs.



