Projection et rencontre : Cie Grenade – Festival Danse au fil d’Avril Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Projection et rencontre : Cie Grenade – Festival Danse au fil d’Avril Médiathèque La Passerelle, 13 mai 2023, Bourg-lès-Valence . Projection et rencontre : Cie Grenade – Festival Danse au fil d’Avril 1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence Drôme Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres

2023-05-13 – 2023-05-13

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres

Bourg-lès-Valence

Drôme 11h : représentation du groupe : M’Danse (modern’jazz)



17h : projection du film : La tête à l’envers, suivi d’une rencontre +33 4 75 44 44 65 Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Bourg-lès-Valence Drôme Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Ville Bourg-lès-Valence Departement Drôme Lieu Ville Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence /

Projection et rencontre : Cie Grenade – Festival Danse au fil d’Avril Médiathèque La Passerelle 2023-05-13 was last modified: by Projection et rencontre : Cie Grenade – Festival Danse au fil d’Avril Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence 13 mai 2023 1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence Drôme Drôme Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence Drôme