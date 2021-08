Évaux-les-Bains Cinéma l'Alpha Creuse, Évaux-les-Bains Projection et présentation de l’application de Vidéoguide. Cinéma l’Alpha Évaux-les-Bains Catégories d’évènement: Creuse

### Découverte des coulisses de la création de l’application Vidéoguide, application de valorisation du patrimoine de Nouvelle Aquitaine. Partez à la découverte des coulisses de la création et conception de l’application Vidéoguide avec les créateurs et concepteurs de cette application. Samedi à 18h au cinéma d’Évaux-les-Bains. Dimanche 18h à la salle culturelle de la Source à Évaux-les-Bains.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:30:00

