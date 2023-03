Projection et échanges : Le chemin des possibles Laruns Laruns Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Laruns

Projection et échanges : Le chemin des possibles, 24 mars 2023, Laruns Laruns. Projection et échanges : Le chemin des possibles Cinéma Jouvet Laruns Basses-Pyrénées

2023-03-24 – 2023-03-24 Laruns

Basses-Pyrénées Laruns Projections et échanges

Mêlant témoignages d’acteurs historiques, témoins avertis, participants actifs, et images anciennes et actuelles des lieux, le film restitue la mémoire de ceux qui sont passés entre ces murs et « l’esprit Pont de Camps ». Projections et échanges

Mêlant témoignages d’acteurs historiques, témoins avertis, participants actifs, et images anciennes et actuelles des lieux, le film restitue la mémoire de ceux qui sont passés entre ces murs et « l’esprit Pont de Camps ». ccvo

Laruns

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Laruns Autres Lieu Laruns Adresse Cinéma Jouvet Laruns Basses-Pyrénées Ville Laruns Laruns Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Laruns

Laruns Laruns Laruns Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laruns laruns/

Projection et échanges : Le chemin des possibles 2023-03-24 was last modified: by Projection et échanges : Le chemin des possibles Laruns 24 mars 2023 Basses-Pyrénées Cinéma Jouvet Laruns Basses-Pyrénées Laruns

Laruns Laruns Basses-Pyrénées