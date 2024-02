Projection et échange Foyer rural La Chailleuse, samedi 24 février 2024.

Projection et échange Foyer rural La Chailleuse Jura

Projection et échange à la salle du foyer rural de Saint-Laurent-la-Roche le 24 février à 20h30.

Voyage pour les yeux et les oreilles à travers les espaces et les formes sauvages du Jura par leurs créations respectives et articulées diffusion des épisodes du documentaire audio « Des histoires de vrais Lynx » sur lesquels Mathilde Poncet s’appuiera pour proposer une performance artistique, des dessins projetés en direct sur grand écran.

Le tout durera une trentaine de minutes et sera suivi d’un temps d’échange avec les artistes pour parler de leur attirance pour les félins, de la nature et de la poésie du Jura, avec les croquis et les carnets de dessins de Mathilde Poncet. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

Foyer rural 10 Rue de la Vuarde

La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté fdtr39@wanadoo.fr

