Projection et discussion « Le médecin des pauvres »

2022-12-03 16:00:00 – 2022-12-03 19:00:00

Jura Fort-du-Plasne EUR Projection du film « Le Médecin des pauvres » et discussion avec Denis Bernard.

Le Médecin des pauvres est l’histoire d’une saga familiale au XVIIè siècle, à l’époque où les franc-comtois, alors espagnols, se révoltent contre Louis XIII le roi de France, qui veut les annexer à son royaume.

Une intrigue qui réunit plusieurs ingrédients romanesques : amour, jalousie, trahison, dans un cadre typiquement jurassien entre Dole et Saint-Claude.

Le tournage du film, adapté d’un roman du XIXè siècle, a été réalisé par deux associations jurassiennes.

Le film dure 2h10.

le nombre de places étant limité, la réservation est conseillée, par tél ou SMS au 06 83 51 38 00.

L’association Patrimoine et Tradition vous proposera buvette et petite restauration. patrimoinetradition.fdp@gmail.com Salle polyvalente Grande Rue Fort-du-Plasne

