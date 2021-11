Villeneuve-les-Genêts Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts, Yonne Projection et discussion : La « Communication NonViolente » Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts Catégories d’évènement: Villeneuve-les-Genêts

Projection au café asso

Participation au chapeau

Orga : ExEcCo. On projette des vidéos sur la CNV et on en discute, on partage nos ressentis, opinions, expériences Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre 27 rue principale, Villeneuve les Genêts Villeneuve-les-Genêts Yonne

2021-11-25T19:30:00 2021-11-25T22:00:00

