Projection et discussion autour de la gestion des communs fonciers Chemin de Labarthe Salies-de-Béarn, lundi 8 avril 2024.

Projection et discussion autour de la gestion des communs fonciers Chemin de Labarthe Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Le laboratoire ITEM de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et le Cirdoc Institut

occitan de cultura organisent une semaine de formation sur le Patrimoine Culturel

Immatériel (PCI) en collaboration avec la mairie de Salies et la Corporation des Parts-Prenants de la Fontaine Salée.

Après la projection du film documentaire « En commun ! La propriété collective à l’épreuve de la modernité » de JF Joye et O. Chavanon, conférenciers, chercheurs et professionnels se retrouvent pour discuter avec vous de la gestion des communs fonciers bois, forêts, pâturages, eau salée …. N’hésitez pas à participer pour le savoir. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 20:30:00

fin : 2024-04-08

Chemin de Labarthe Brit Hôtel Le Lodge

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine m.toulouse@oc-cultura.eu

L’événement Projection et discussion autour de la gestion des communs fonciers Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Béarn des Gaves