Projection et débat : Tirez sur le pianiste Marignane, 31 mai 2022, Marignane.

Projection et débat : Tirez sur le pianiste Espace culturel Saint-Exupéry 53, 55 avenue Jean Mermoz Marignane

2022-05-31 – 2022-05-31 Espace culturel Saint-Exupéry 53, 55 avenue Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône Marignane

En partenariat avec l’Unipop (université populaire) de Ville en Ville, l’association “Ciné Club Paradisio” propose une soirée projection “Tirez sur le pianiste” (drame) suivie d’un débat avec un intervenant hautement qualifié : Bertrand Dicale .



Un film de François Truffaut

Par François Truffaut, Marcel Moussy

Avec Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger, Michèle Mercier, Albert Rémy



Charlie Kohler, pianiste dans un petit bar, commence à avoir des ennuis lorsque deux gangsters menacent son frère qui se réfugie sur son lieu de travail. Dans le même temps, Léna, la serveuse est amoureuse de Charlie alors que ce dernier cache un sombre passé auquel la jeune femme va tenter de le soustraire.



Le roman policier de Goodis est adapté avec humour et détachement : des gangsters plutôt sympathiques, prestation chaloupée et savoureuse de Boby Lapointe.

Truffaut s’amuse avec le public et multiplie les surprises et digressions. Les femmes sont le thème central du film. La plupart des personnages masculins, du plus timide au plus grossier, ont une théorie sur la gent féminine. Le thème de l’amour, très présent dans les films de Truffaut, prend dans ce film plusieurs aspects suggérés par plusieurs personnages de femmes. Michèle Mercier incarne l’amour physique et détaché alors que Marie Dubois incarne l’amour romantique.

Un pianiste de bar timide va connaître quelques démêlés avec de notoires gangsters alors que ces derniers s’en prennent à son frère.

En partenariat avec l’Unipop (université populaire) de Ville en Ville, l’association “Ciné Club Paradisio” propose une soirée projection “Tirez sur le pianiste” (drame) suivie d’un débat avec un intervenant hautement qualifié : Bertrand Dicale .



Un film de François Truffaut

Par François Truffaut, Marcel Moussy

Avec Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger, Michèle Mercier, Albert Rémy



Charlie Kohler, pianiste dans un petit bar, commence à avoir des ennuis lorsque deux gangsters menacent son frère qui se réfugie sur son lieu de travail. Dans le même temps, Léna, la serveuse est amoureuse de Charlie alors que ce dernier cache un sombre passé auquel la jeune femme va tenter de le soustraire.



Le roman policier de Goodis est adapté avec humour et détachement : des gangsters plutôt sympathiques, prestation chaloupée et savoureuse de Boby Lapointe.

Truffaut s’amuse avec le public et multiplie les surprises et digressions. Les femmes sont le thème central du film. La plupart des personnages masculins, du plus timide au plus grossier, ont une théorie sur la gent féminine. Le thème de l’amour, très présent dans les films de Truffaut, prend dans ce film plusieurs aspects suggérés par plusieurs personnages de femmes. Michèle Mercier incarne l’amour physique et détaché alors que Marie Dubois incarne l’amour romantique.

Espace culturel Saint-Exupéry 53, 55 avenue Jean Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Office de Tourisme de Marignane Provence Tourisme / Office de Tourisme de MarignaneProvence Tourisme / Office de Tourisme de Marignane