2023-03-07 18:00:00 – 2023-03-07 20:00:00

Vosges 6.5 EUR Projection du documentaire d’Alon Schwarz proposée par AFPS. À la création de l’État d’Israël, des centaines de villages palestiniens ont été détruits. Le film remet en question le mythe fondateur d’Israël et l’incapacité de sa société à accepter son sombre passé.

Séances à 18h00 et à 20h30. La séance de 20h30 sera suivie d’un débat en présence du distributeur. +33 6 82 10 21 40 Cinéma Excelsior 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges

