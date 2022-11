Projection et débat : Reste un peu Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Réservez votre soirée cinéma !

Dans un film personnel, l’humoriste d’origine juive Gad Elmaleh révèle son attrait spirituel pour le catholicisme. Un film métaphysique, drôle, profond et très actuel.



De Gad Elmaleh

Par Gad Elmaleh, Benjamin Charbit

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh



Synopsis :

Gad Elmaleh, établi aux États-Unis depuis trois ans, rentre en France sans oser avouer à sa famille qu’il le fait pour se convertir au catholicisme. Quand ses parents, David et Régine, apprennent la nouvelle, c’est un cauchemar ! Décidés à ramener leur fils à sa judéité, ils vont faire de sa conversion un champ de bataille. Gad va toutefois réussir à leur faire comprendre que son amour sincère pour la Vierge Marie ne remet pas en question qui il est ou l’amour qu’il leur porte. Dans le cadre « Art et Essai », l’équipe du Ciné Club Paradisio, en partenariat avec la paroisse de Marignane, vous propose un film intimiste et jubilatoire : « Reste un peu ». Il sera suivi d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles. Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

