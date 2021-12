Marignane Marignane Bouches-du-Rhône, Marignane Projection et débat : Mes frères et moi Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Projection et débat : Mes frères et moi Marignane, 12 janvier 2022, Marignane. Projection et débat : Mes frères et moi Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

2022-01-12 – 2022-01-12 Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône Pour se retrouver après les fêtes de fin d’année, l’équipe du Ciné-Club Paradisio a sélectionné pour vous le film « Mes frères et moi ».



Un film de Yohan Manca.

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah, Luc Schwarz, Olivier Loustau…



Librement inspiré de la pièce de théâtre « Pourquoi mes frères et moi on est parti… » de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.



Synopsis :

« Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons… » Dans le cadre « Art et Essai », l’association « Ciné Club Paradisio » propose une soirée projection « Mes frères et moi » (drame) suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles. Pour se retrouver après les fêtes de fin d’année, l’équipe du Ciné-Club Paradisio a sélectionné pour vous le film « Mes frères et moi ».



Un film de Yohan Manca.

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah, Luc Schwarz, Olivier Loustau…



Librement inspiré de la pièce de théâtre « Pourquoi mes frères et moi on est parti… » de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.



Synopsis :

« Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons… » Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marignane Autres Lieu Marignane Adresse Espace culturel Saint-Exupéry 53 - 55 avenue Jean Mermoz Ville Marignane lieuville Espace culturel Saint-Exupéry 53 - 55 avenue Jean Mermoz Marignane