Projection et débat : Les bonnes étoiles

2023-01-18 – 2023-01-18 Réservez votre soirée cinéma !

« Les bonnes étoiles » : un film japonais de Hirokazu Kore-Eda.

Par Hirokazu Kore-Eda

Avec Song Kang-Ho, Dong-Won Gang, Doona Bae



Il est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022. Il remporte le prix du jury œcuménique (une récompense cinématographique décernée par un jury indépendant) et le prix d’interprétation masculine pour Song Kang-Ho.



Synopsis :

« Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. » Dans le cadre « Art et Essai », pour se retrouver et se souhaiter les vœux, l’équipe du Ciné club Paradisio vous propose le film « Les bonnes étoiles » projeté au festival de Cannes.

Il sera suivi d'un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

