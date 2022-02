Projection et débat : Le corbeau Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane Bouches-du-Rhône En partenariat avec l’Unipop (université populaire) de Ville en Ville, l’association « Ciné Club Paradisio » propose une soirée projection « Le corbeau » (drame, thriller) suivie d’un débat avec une intervenante hautement qualifiée : Christine Leteux.



Un film de Henri-Georges Clouzot

Par Louis Chavance, Henri-Georges Clouzot

Avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Héléna Manson



Un thriller à l’atmosphère « poisseuse » où tout le monde soupçonne tout le monde, et le fragile équilibre se défait. Une certaine paranoïa s’installe. Le docteur Germain décide de mener une enquête.



« La longue introduction silencieuse nous donne à voir la ville, ses rues désertes et les grilles de fer forgées qui s’ouvrent en grinçant au passage de la caméra ; son mouvement ample donne au spectateur une omniscience jouissive et annonce avec méthode le programme du récit à venir : l’intrusion dans l’intimité, le vernis de la surface qu’on va écailler pour faire gentiment éclater toute la concorde sociale.



Un monument du cinéma ! » Le docteur Germain, qui travaille dans une petite ville de province, reçoit des lettres anonymes signées « Le Corbeau » l’accusant de plusieurs méfaits. Cependant il n’est pas le seul à en recevoir. Toute la ville est bientôt menacée…

