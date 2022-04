Projection et débat : Le chêne Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Projection et débat : Le chêne Marignane, 13 avril 2022, Marignane. Projection et débat : Le chêne Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

2022-04-13 – 2022-04-13 Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône Marignane Pour le retour du printemps, “Le Ciné-Club Paradisio” vous convie à un voyage au cœur de la vie d’un bel arbre “Le chêne”.



Avant ou après ce film, vous serez invités à découvrir une magnifique exposition offerte par Claude Ferey avec des photos de Yann Arthus Bertrand dans le hall d’entrée de l’Espace culturel Saint-Exupéry. Cette exposition restera ouverte au public du 10 avril au 18 avril.



Film réalisé par Michel Seydoux, Laurent Charbonnier.



Synopsis :

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.



Avis de spectateur :

“Une pure merveille pour moi la photographe amateur très passionnée du vivant qu’il soit infiniment petit ou imposant. Des images époustouflantes de précision, une musique magnifiquement choisie et tous ces acteurs naturels sont d’une beauté incroyable. Travail intense pour en arriver à ce film. Bravo pour l’idée et Merci pour le régal de mes yeux.” Dans le cadre “Art et Essai”, l’association “Ciné Club Paradisio” propose une soirée projection “le chêne” (documentaire) suivie d’un débat en présence de Jean-François Lion, intervenant très qualifié (guide nature municipal spécialiste environnement). Pour le retour du printemps, “Le Ciné-Club Paradisio” vous convie à un voyage au cœur de la vie d’un bel arbre “Le chêne”.



Avant ou après ce film, vous serez invités à découvrir une magnifique exposition offerte par Claude Ferey avec des photos de Yann Arthus Bertrand dans le hall d’entrée de l’Espace culturel Saint-Exupéry. Cette exposition restera ouverte au public du 10 avril au 18 avril.



Film réalisé par Michel Seydoux, Laurent Charbonnier.



Synopsis :

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.



Avis de spectateur :

“Une pure merveille pour moi la photographe amateur très passionnée du vivant qu’il soit infiniment petit ou imposant. Des images époustouflantes de précision, une musique magnifiquement choisie et tous ces acteurs naturels sont d’une beauté incroyable. Travail intense pour en arriver à ce film. Bravo pour l’idée et Merci pour le régal de mes yeux.” Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de Tourisme de Marignane Provence Tourisme / Office de Tourisme de MarignaneProvence Tourisme / Office de Tourisme de Marignane

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marignane Autres Lieu Marignane Adresse Espace culturel Saint-Exupéry 53 - 55 avenue Jean Mermoz Ville Marignane lieuville Espace culturel Saint-Exupéry 53 - 55 avenue Jean Mermoz Marignane Departement Bouches-du-Rhône

Marignane Marignane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignane/

Projection et débat : Le chêne Marignane 2022-04-13 was last modified: by Projection et débat : Le chêne Marignane Marignane 13 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marignane

Marignane Bouches-du-Rhône