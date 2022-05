Projection et débat : Le cabinet du docteur Caligari Marignane, 14 juin 2022, Marignane.

En partenariat avec l’Unipop (université populaire) de Ville en Ville, l’association “Ciné Club Paradisio” propose une soirée projection “Le cabinet du docteur Caligari” (drame, thriller, fantastique) suivie d’un débat avec un intervenant hautement qualifié : Nicolas Patin.



Un film de Robert Wiene

Par François Hans Janowitz, Carl Mayer

Avec Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover



Le film se caractérise par un style visuel sombre et tordu, avec des formes pointues, des lignes obliques et courbes, des structures et des paysages qui se penchent et se tordent dans des angles inhabituels, et des ombres et des traits de lumière peints directement sur les décors. Le scénario s’inspire de diverses expériences vécues par Janowitz, et Mayer, tous deux pacifistes et méfiants à l’égard de l’autorité après leurs expériences avec l’armée pendant la 1ère guerre mondiale. Le film utilise une trame narrative, avec un prologue et un épilogue qui, dans un dénouement à rebondissements, révèle que le récit principal est en fait le délire d’un fou. Janowitz a déclaré que ce dispositif avait été imposé aux scénaristes contre leur gré. “Le cabinet du docteur Caligari” est sorti au moment où les industries cinématographiques étrangères assouplissaient les restrictions sur l’importation de films allemands après la 1ère guerre mondiale, et a donc été projeté dans le monde entier.

Les avis divergent quant à son succès financier et critique à sa sortie, mais les critiques et historiens du cinéma modernes l’ont largement salué comme un film révolutionnaire.

Le critique Roger Ebert l’a qualifié de “premier vrai film d’horreur” et le critique Danny Peary le considère comme le premier film de l’histoire du cinéma…

Considéré comme la quintessence du cinéma expressionniste allemand, ce film raconte l’histoire d’un hypnotiseur fou qui utilise un somnambule pour commettre des meurtres.

