Projection et débat : Je verrai toujours vos visages Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane, jeudi 14 mars 2024.

Projection et débat : Je verrai toujours vos visages Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane Bouches-du-Rhône

Dans le cadre « Art et Essai », l’équipe « Ciné-club Paradisio » propose une soirée projection : « Je verrai toujours vos visages » (drame). Le film sera suivi d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Un film de Jeanne Herry.

Avec Birane Ba, Leïla Bekhti, Dali Benssalah, Elodie Bouchez, Suliane Brahim, Jean-Pierre Darroussin, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Miou-Miou, Denis Podalydès, Fred Testot.



Synopsis

« Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.

Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation… » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-14

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53 55 avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur liliane.rovera@orange.fr

