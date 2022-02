Projection et débat : Indiscrétions Marignane, 7 avril 2022, Marignane.

Projection et débat : Indiscrétions Espace culturel Saint-Exupéry 53, 55 avenue Jean Mermoz Marignane

2022-04-07 – 2022-04-07 Espace culturel Saint-Exupéry 53, 55 avenue Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône

En partenariat avec l’Unipop (université populaire) de Ville en Ville, l’association « Ciné Club Paradisio » propose une soirée projection « Indiscrétions » (comédie, romance) suivie d’un débat avec une intervenante hautement qualifiée : Marguerite Chabrol.



Un film de George Cukor

Avec Katharine Hepburn, Cary Grant, James Stewart



« Fille de la haute société de Philadelphie et de fort tempérament, Tracy Lord a gardé peu de temps son premier mari, le play boy C.K Dexter Haven. Deux ans plus tard, elle est sur le point de se remarier avec un homme d’affaires en vue, ce qui intéresse au point le magazine Spy, à qui Dexter promet les entrées nécessaires à ses deux reporters, le journaliste Macaulay Connor et la photographe Liz Imbrie.



Un rôle sur mesure pour une Katarine Hepburn longue tige fluide, élégante et sophistiquée, vestale immaculée un rien inhumaine, qu’une nuit de folie(s) va faire basculer de son piédestal, la transformant en une femme vulnérable, accessible à l’amour, le vrai, bien loin de son idéal de perfection à l’opposé de la vie.

Une comédie adaptée d’une pièce de Philip Barry (le ton en est d’ailleurs théâtral), qui nous fait pénétrer dans l’univers de la « Upper class » américaine de Philadelphie et dans celui de Tracy Lord, belle hautaine, intransigeante qui vient de divorcer avec fracas du fantaisiste et chaleureux Dexter (Cary Grant) à l’oeil de velours, un homme qui ose boire et se conduire selon elle de façon irresponsable. Une critique acerbe et haute en couleurs de cette bourgeoisie qui façonne les êtres les enfermant dans un carcan social, avec des dialogues étincelants et des parties de ping-pong où chacun rend coup pour coup. James Stewart incarne Mike, le « pauvre », mais aussi le journaliste trublion qui va faire fondre comme neige au soleil cette déesse de glace, laquelle se noyant dans le champagne et la douce euphorie des plaisirs va définitivement rejeter ce qui se fait, le sérieux, le correct, toutes ces valeurs que représentent Georges Kittredge, l’homme bien sous tous les rapports avec qui Tracy se préparait à convoler de nouveau. D’excellents seconds rôles également dans ce film.

Une séparation, des fiançailles, une rupture et trois prétendants. Une comédie alerte et enjouée parodiant la haute société américaine et ses parfums de scandale.

Un film qui mélange satyre sociale et comédie sentimentale.

Avec un casting d’exception !

