Projection et débat : Goliath Marignane, 18 mai 2022, Marignane.

Projection et débat : Goliath Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

2022-05-18 – 2022-05-18 Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône

Avertissement ! Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.



Un film réalisé par Frédéric Tellier.

Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot.



France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.



Avis de spectateur :

“A voir absolument !!!

Gilles Lellouche et Pierre Niney sont monstrueux de talent dans cette toile prenante qui dérangera assurément quelques grosses araignées…

Un regard, hélas ô combien réaliste, sur le monde des humains et celui de sa faim/fin….”

Dans le cadre “Art et Essai”, l’association “Ciné Club Paradisio” propose une soirée projection “Goliath” (thriller) suivie d’un débat. Il sera animé par une spécialiste du sujet travaillant à l’INRA.

dernière mise à jour : 2022-03-23 par