Projection et débat : En corps Marignane, 15 juin 2022, Marignane.

Projection et débat : En corps Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

2022-06-15 – 2022-06-15 Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz

Marignane 13700

Réservez votre soirée cinéma !



Un film de Cédric Klapisch

Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès



Synopsis



« Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre ».



Avis de spectateur :

« Jubilatoire !… De l’émotion, de la danse, de l’amour, du rire et de la cuisine… Un petit bijou porté par des danseurs et acteurs merveilleux, un vrai régal !

Courez-y ! »

Dans le cadre « Art et Essai », l’association « Ciné Club Paradisio » vous propose de pénétrer dans les coulisses de la danse grâce à ce très beau film « En corps ». Il sera suivi d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Espace culturel Saint-Exupéry 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

