En partenariat avec l’Unipop (université populaire) de Ville en Ville, l’association « Ciné Club Paradisio » propose une soirée projection « Edmond » (comédie historique) suivie d’un débat avec un intervenant très qualifié : Thomas Sertillanges.



Un film d’Alexis Michalik

Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner



Synopsis :

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».



Rappelant le Molière de Laurent Tirard, il est imaginé la façon dont la vie de Rostand a pu nourrir la création de ce texte immortel. Le spectacle est divertissant, tenu par des personnages hauts en couleur dont les interprètes s’en donnent à cœur joie, autorisés et même encouragés à en faire trop pour notre plus grand plaisir.

Dans un délicieux mélange de comédie, de finesse et de fantaisie réjouissante, le film retrace, entre fond de vérité et fiction romanesque, la naissance de l’une des plus belles pièces au monde : Cyrano de Bergerac.

