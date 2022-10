Projection et concours – Pommes, Pommes, Pommes, Pommes Le Châtellier Le Châtellier Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Le Châtellier Nouvelle projection du film documentaire autour d’un concours de tourte au pommé ! La pomme est le point de départ d’une enquête à laquelle Antonin Allogio réalisateur de l’association Point Barre, a convié les habitants de Couesnon Marches de Bretagne. Pendant plus d’un an, ils ont parcouru l’ensemble du territoire pour filmer la pomme et les événements autour du fruit.

Penser, dans une démarche de réalisation collective, le rôle des pommes sur le territoire c’est, en creux, penser le territoire. Le film documentera donc à sa manière, cette époque historique où s’est formée la communauté de communes telle qu’elle existe aujourd’hui. Dimanche 30 octobre en fin d’après-midi, ils présenterons le film au Café Casse Graines au Châtellier. Au programme :

Projection du film « POMMES POMMES POMMES POMMES ».

Dans la foulée, échange et discussion avec le réalisateur Antonin Alloggio et des membres de l’équipe du film.

Ensuite, pour le concours, dégustation des tourtes par le jury, remise des prix, puis tout le monde mange les tourtes ! Le règlement du concours est simple : Faire une tourte au pommé en suivant les conseils du chef dans une vidéo visible sur le site despommes.com.

Ingrédients obligatoires : pâte feuilletée, sauce (type béchamel), du pommé, de la pomme et un autre ingrédient de votre choix.

Premier prix : 1 repas pour deux au Café Casse Graine en 2023.

Tous les participants recevront un pot de pommé. Inscriptions auprès du Café Casse Graine. +33 2 99 99 14 17 http://despommes.com/causer-autour-du-film/ Café Casse-Graine A côté du Parc Botanique Le Châtellier

