Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Projection et Atelier pratique : comprendre les costumes des femmes – Public de 12 à 17 ans Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Projection et Atelier pratique : comprendre les costumes des femmes – Public de 12 à 17 ans Arcachon, 26 août 2021-26 août 2021, Arcachon. Projection et Atelier pratique : comprendre les costumes des femmes – Public de 12 à 17 ans 2021-08-26 – 2021-08-26 au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde PROGRAMMATION ESTIVALE MICRO-FOLIE

Projections sur grand écran et Atelier pratique plastique sur la thématique : comprendre les costumes des femmes dans les représentations ainsi que la mode de l’époque à travers leurs portraits, les « influenceuses » de l’époque à aujourd’hui.

Réalisation d’un portrait de femme habillée à la mode de notre époque. Silhouette de mode ou portrait peinture.

+33 5 57 52 98 88

Gratuit avec réservation obligatoire. Public ado de 12 à 17 ans. Maximum 10 participants. arca culture dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Arcachon Adresse au MA.AT - Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville 44.65931#-1.16495