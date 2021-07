Clermont-l'Hérault Cinéma Alain Resnais Clermont-l'Hérault, Hérault Projection et atelier jeune public Cinéma Alain Resnais Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Cinéma Alain Resnais, le dimanche 19 septembre à 10:30

Laurel & Hardy : délires à deux 1930/1933 Film + Atelier en direction du Jeune public Un programme de trois courts métrages sonores. Un déchaînement de gags par le duo comique le plus célèbre de l’histoire du cinéma !

4€

Laurel & Hardy « Délires à deux » 1930 – 1933. Cinéma Alain Resnais 34800 Clermont l’Hérault Clermont-l’Hérault Hérault

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

