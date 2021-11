Le Petit-Quevilly Théâtre de la Foudre Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Projection Entrez dans le rêve Théâtre de la Foudre Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime

Projection Entrez dans le rêve Théâtre de la Foudre, 4 décembre 2021, Le Petit-Quevilly. Projection Entrez dans le rêve

Théâtre de la Foudre, le samedi 4 décembre à 17:30

Lors d’ateliers organisés tout l’été, pour construire ensemble notre candidature, vous avez rêvé avec nous de _Rouen Capitale européenne de la culture_ en 2028. _Les Fantômes Productions_ ont donné vie à vos rêves pour une projection grand format poétique et onirique ! Projection sur la façade du Théâtre, à l’occasion de la _Fête des Lumières_ Durée : 10 min

gratuit

Projection grand format poétique et onirique ! Théâtre de la Foudre Rue François-Mitterrand, Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T17:30:00 2021-12-04T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Théâtre de la Foudre Adresse Rue François-Mitterrand, Petit-Quevilly Ville Le Petit-Quevilly lieuville Théâtre de la Foudre Le Petit-Quevilly