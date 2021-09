Paris Institut du monde arabe Paris Projection : Entre ciel et terre de Najwa Najjar Institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projection : Entre ciel et terre de Najwa Najjar Institut du monde arabe, 18 septembre 2021, Paris. Projection : Entre ciel et terre de Najwa Najjar

Institut du monde arabe, le samedi 18 septembre à 20:00

En 1974, trois dirigeants palestiniens sont assassinés à Beyrouth, laissant leurs enfants orphelins. En 1949, des centaines de bébés juifs yéménites ramenés en Israël disparaissent. Ces événements se retrouvent finalement intimement liés à une histoire d’amour sur fond de divorce en 2019. Le film aborde le divorce de Salma, une femme originaire de Nazareth, et Tamer, fils d’un célèbre révolutionnaire intellectuel palestinien tué à Beyrouth. Il met en avant les difficultés liées au fait qu’ils vivent tous deux de part et d’autre de la Ligne verte.

Gratuit sur réservation

Le film aborde le divorce de Salma, une femme originaire de Nazareth, et Tamer, fils d’un célèbre révolutionnaire intellectuel palestinien tué à Beyrouth. Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:35:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut du monde arabe Adresse 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Ville Paris lieuville Institut du monde arabe Paris