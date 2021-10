Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Projection en présence du réalisatieur – Le trésor du petit Nicolas Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Projection du film « le Trésor du Petit Nicolas » en présence de Julien Rappeneau le réalisateur. Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager… Français (1h43min)

Comédie, Famille / 2020

Réalisateur Julien Rappeneau

Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy, Pierre Arditi Tarifs : Adulte : 6 € – Jeune (- de 14 ans) : 4€ Vendredi 29 octobre 2021 – 17h – Cinéma le familial cultureanimation@saint-lunaire.fr +33 2 99 46 07 11 https://www.saint-lunaire.fr/vivre/centre-culturel-jean-rochefort/ Projection du film « le Trésor du Petit Nicolas » en présence de Julien Rappeneau le réalisateur. Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager… Français (1h43min)

