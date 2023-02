PROJECTION EN PRÉSENCE DE L’ATHLÈTE CLÉMENCE BERETTA Remiremont Catégories d’Évènement: Remiremont

Vosges Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Dans ce cadre, la médiathèque intercommunale Le Cercle et le service sport de la CCPVM vous proposent une projection au cinéma Majestic France Le Volontaire. La Couleur de la victoire

de Stephen Hopkins – 2016 Vendredi 31 mars 2023 à 20h00

Au cinéma Majestic France Le Volontaire

Zone de la Filature, Remiremont Présentation du film par Cécile Marchocki, présidente de l’association Ciném’art Cades. Puis rencontre et échange avec l’athlète Clémence Beretta, triple championne de France de marche athlétique et qualifiée pour les J.O. Paris 2024. Résumé : Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte… +33 3 29 22 50 01 http://mediatheque.ccpvm.fr/ Médiathèque

