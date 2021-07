Usclas-d'Hérault Village Hérault, USCLAS D'HERAULT Projection en plein air Village Usclas-d'Hérault Catégories d’évènement: Hérault

La Ruée des vikings (Gli Invasori) Mario Bava Italie-France / 1961 / 90 min Avec Cameron Mitchell, Folco Lulli, Françoise Christophe. Deux frères, combattant dans des camps opposés, affrontent le félon qui les a séparés et cherchent à venger la mort de leur père. Tragédie shakespearienne pour salle du samedi soir, La Ruée des Vikings est une splendeur plastique tout autant qu’un dispositif reprenant une combinatoire baroque où le motif de la vengeance, celui du double et de la gémellité, celui du courage et du pardon, s’affranchissent de toute détermination psychologique pour engendrer les conditions d’un véritable poème des éléments, un abysse des pulsions où l’eau et le feu se mêlent furieusement. Jean-François Rauger

5€

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:30:00

