Projection en plein air : « L'Intelligence des arbres » de Julia Dordel et Guido Tölke (2017, 1h20) RDV au théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Montmagny.

RDV au théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés, le vendredi 30 juillet à 20:30

À la Butte Pinson, venez assister à une projection en plein air d’un film dédié aux travaux de Peter Wohleben, forestier en Allemagne et auteur du bestseller « La Vie Secrète des Arbres ». Ses observations, confirmées par des scientifiques de l’Université du « British Columbia » au Canada, montrent que les arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Trailer : [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572305&cfilm=256847.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572305&cfilm=256847.html) Projection d’un film au Théâtre de verdure de la Butte Pinson RDV au théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Rue de Pierrefitte 95 360 Montmagny Montmagny Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T20:30:00 2021-07-30T23:30:00

