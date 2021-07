Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Projection en plein-air Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair La Ville d’Hérouville-Saint-Clair, en lien avec Ornavik, vous donne rendez-vous le samedi 10 juillet pour une projection du documentaire : « Rollon, sur les traces du premier Normand » en avant-première.

Informations pratiques :Entrée gratuite, sur inscription (dans la limite des places disponibles).La séance débutera à 22h30.La crêperie « La Table de Rollon » sera ouverte tout au long de la soirée proposant crêpes salées et sucrées ainsi que des rafraîchissements. Source : Ville d’Hérouville-Saint-Clair La Ville d’Hérouville-Saint-Clair, en lien avec Ornavik, vous donne rendez-vous le samedi 10 juillet pour une projection du documentaire : « Rollon, sur les traces du premier Normand » en avant-première… contact@ornavik.fr +33 2 31 52 40 90 https://www.ornavik.fr/ La Ville d’Hérouville-Saint-Clair, en lien avec Ornavik, vous donne rendez-vous le samedi 10 juillet pour une projection du documentaire : « Rollon, sur les traces du premier Normand » en avant-première.

