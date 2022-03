PROJECTION EN PLEIN AIR (FESTIVAL CINÉLATINO) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

PROJECTION EN PLEIN AIR (FESTIVAL CINÉLATINO) Toulouse, 25 mars 2022, Toulouse. PROJECTION EN PLEIN AIR (FESTIVAL CINÉLATINO) Square du Général Charles de Gaulle SQUARE CHARLES-DE-GAULLE Toulouse

2022-03-25 20:00:00

Toulouse Haute-Garonne La soirée débutera par la diffusion de Terminal Norte, dernier film de l’icône du cinéma latino-américain Lucrecia Martel.

Le long-métrage relate l’histoire de Julieta Laso, célèbre chanteuse de tango qui, en pleine pandémie, va se réfugier dans le Nord de l’Argentine pour y monter un spectacle composé de plusieurs artistes femmes célèbres.

contact@cinelatino.fr +33 5 61 32 98 83 http://www.cinelatino.fr/node/12456?fbclid=IwAR1tCoYTI6P8CBBd7zawo-pWp9n9-qn3z9m4JdfTefkmUKMheZTewMV8QQ0

