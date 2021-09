Antibes Espace d'exposition les Arcades,Antibes Alpes-Maritimes, Antibes Projection en plein air du film “Rendez-vous à Antibes” (1950) Espace d’exposition les Arcades,Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Projection en plein air du film “Rendez-vous à Antibes” (1950) Espace d’exposition les Arcades,Antibes, 18 septembre 2021, Antibes. Projection en plein air du film “Rendez-vous à Antibes” (1950)

le samedi 18 septembre à Espace d’exposition les Arcades, Antibes

3 séances de 20 min. environ à 21h, 21h30 et 22h. Entrée par l’espace d’exposition des Arcades, boulevard d’Aguillon. Pass sanitaire obligatoire.

Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire.

Projection en plein air du film inédit de Quinto Albicocco “Rendez-vous à Antibes” datant de 1950 Espace d’exposition les Arcades,Antibes 18, bd d’Aguillon 06600 Antibes Antibes La Fontonne Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T21:30:00;2021-09-18T21:30:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-18T22:00:00 2021-09-18T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Espace d'exposition les Arcades,Antibes Adresse 18, bd d'Aguillon 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Espace d'exposition les Arcades,Antibes Antibes