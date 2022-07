Projection en plein-air de « GOOD MORNING ENGLAND » Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire-de-Belfort Vendredi 22 juillet à 21h45, projection gratuite de GOOD MORNING ENGLAND en plein air à la Porte de Brisach. Avec la Ville de Belfort Pour plus de confort, pensez à amener votre fauteuil, couverture, boisson chaude… GOOD MORNING ENGLAND

de Richard Curtis

Royaume-Uni, Allemagne, France | 2009 | Comédie, romance, musical | 2h15

Carl s'est fait renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à son avenir auprès de son parrain. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui émet depuis un bateau en mer du Nord… + d'infos sur www.cinemasdaujourdhui.com

