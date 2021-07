Projection en plein air au fronton Saint-Palais, 13 août 2021, Saint-Palais.

Projection en plein air au fronton 2021-08-13 – 2021-08-13

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Projection du film Le loup et le lion en présence du réalisateur Gilles de Maistre

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Projection du film Le loup et le lion en présence du réalisateur Gilles de Maistre

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Projection du film Le loup et le lion en présence du réalisateur Gilles de Maistre

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Complexe Saint Louis

dernière mise à jour : 2021-07-22 par