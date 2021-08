Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Projection en plein air, Astérix et le secret de la potion magique Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le mercredi 11 août à 22:00

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… [Découvrez la bande annonce](https://youtu.be/klnu4ps7C8w) **En pratique** Projection sur écran géant en plein air, 22h, gratuit. Pass sanitaire exigé pour les visiteurs de 18 ans et plus. Projection sur les pelouses du musée : prévoyez de quoi vous installer confortablement (des fauteuils seront à disposition mais en nombre limité). Pique-nique possible avant la projection, mais pas de vente sur place. Durée : 1h 26min A partir de 6 ans. De Louis Clichy, Alexandre Astier Par Alexandre Astier, René Goscinny Avec Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat

Gratuit, sans inscription

Une soirée au musée pour découvrir le dessin animé « Astérix et la potion magique » d'Alexandre Astier
Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques
Route de Feuguerolles, Vieux 14930

2021-08-11T22:00:00 2021-08-11T23:30:00

