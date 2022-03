Projection en ligne gratuite En ligne Montréal Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal

Le documentaire « Je slame, tu slames » nous plonge dans l’univers des mots. Il suit le parcours de slameurs québécois au fil de leurs performances, jusqu’à la Coupe du monde à Paris. Filmé sur une période de quatre ans, il est une incursion dans la grande famille du slam. [2021, 50 min, version originale en français]

Gratuit, sur inscription

Le Consulat général de Suisse à Montréal, en collaboration avec UnisTV, présente « Je slame, tu slames », un documentaire du réalisateur suisse Jean Fugazza sur l’art des mots parlés. En ligne Montréal Montréal Agglomération de Montréal

