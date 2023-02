Projection – En haut de l’affiche Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’Évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

Projection – En haut de l’affiche, 17 mars 2023, Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand. Projection – En haut de l’affiche Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand Dordogne

2023-03-17 18:30:00 – 2023-03-17 Coly-Saint-Amand

Dordogne Coly-Saint-Amand projection « En haut de l’affiche » dans le cadre de la Fête du Court-Métrage Retrouvez vos comédiens favoris, Blanche Gardin, Pascal Greggory, Mélanie Laurent et bien d’autres, dans des situations absurdes émouvantes mais toujours amusantes. A partir de 12 ans. 1h22. Projection « En haut de l’affiche » dans le cadre de la Fête du Court-Métrage. Retrouvez vos comédiens favoris. A partir de 12 ans. 1h22. +33 5 53 51 98 92 ©café des images

Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Coly-Saint-Amand, Dordogne Autres Lieu Coly-Saint-Amand Adresse Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand Dordogne Ville Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand lieuville Coly-Saint-Amand Departement Dordogne

Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coly-saint-amand coly-saint-amand/

Projection – En haut de l’affiche 2023-03-17 was last modified: by Projection – En haut de l’affiche Coly-Saint-Amand 17 mars 2023 Coly-Saint-Amand Dordogne Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand Dordogne

Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Dordogne