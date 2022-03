PROJECTION EN CINE-CONCERT DU CHEF D’OEUVRE D’ABEL GANCE : LA ROUE (1923) Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 14 mai 2022, Paris.

Saluée par ses contemporains qui en reconnaissent d’emblée la modernité et le lyrisme, ce chef-d’oeuvre composé d’un prologue et de quatre parties, saga familiale et passionnelle, s’impose comme une tragédie moderne inspirée du mythe de Sisyphe. Son style et son ampleur est un modèle pour le cinéma d’avant-garde des années 1920. En 1923, en amont de sa sortie nationale, Romain Kalbris écrivait dans Cinémagazine : ≪ Je crois que le vrai public, la foule, lui fera le seul accueil qu’il mérite : triomphal. ≫ Le film est depuis entré dans la légende. _**La Roue**_ **d’Abel Gance** est projeté dans sa version restaurée de sept heures, la plus proche de celle qui fut présentée lors de sa sortie en 1923. À l’initiative de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et mené par François Ede et les équipes du Laboratoire L’Image Retrouvée, ce travail minutieux qui aura duré cinq ans, permet de mettre au jour une œuvre essentielle dans l’histoire du cinéma. Une restauration rendue possible grâce à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé en partenariat avec la Cinémathèque française et à la Cinémathèque suisse avec le soutien du CNC. 16h : 1er Chapitre : _**La Rose du Rail**_ (1h55) **Entracte et collation offerte : 30 minutes** 18h30 : 2ème Chapitre : **_La Tragédie de Sisif_** (1h55) **Entracte et collation offerte : 30 minutes** 21h : 3ème Chapitre : **_La Course à l’abîme_** (1h35) Suivi de 4ème Chapitre : **_Symphonie blanche_** (1h35) Les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris). Ce film est présenté dans le cadre du cycle **SUR LES RAILS, LES TRAINS DANS LE CINEMA MUET** qui a lieu du 4 mai au 7 juin 2022 à la Fondation Jérôme Seydoux – Pathé. Le cycle présente une programmation internationale de films muets en ciné-concert sur la thématique des trains. Composé d’une trentaine de longs et courts métrages, il propose un voyage fascinant dans l’univers de la fiction – drame, comédie, western, film d’épouvante – mais aussi une excursion passionnante du côté du documentaire et du cinéma d’avant-garde et expérimental qui s’est tant nourri de l’esthétique du rail et de la roue.

