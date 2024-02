Projection en avant-première : « Louise Violet » UGC de Talence Talence, lundi 18 mars 2024.

Projection en avant-première : « Louise Violet » UGC de Talence Talence Lundi 18 mars, 19h45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-18 19:45

Fin : 2024-03-18 22:00

Venez découvrir en avant première le film « Louise Violet » le lundi 18 mars à 20H au cinéma UGC de Talence Lundi 18 mars, 19h45 1

https://www.helloasso.com/associations/rotaract-bdx-les-graves/evenements/avant-premiere-louise-violet

Engagé, le Rotaract Bordeaux Les Graves (association de jeunes de 18 ans à 30 ans) se mobilise pour la recherche contre les maladies du cerveau. Dans ce sens nous avons décidé d’organiser dans le cadre d’Espoir en Tête la projection du film « Louise Violet » en avant-première. Les bénéfices seront reversés à la recherche contre ces maladies !

Avec des acteurs emblématiques comme Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher, Jérémie Lopez de la Comédie Française, Patrick Pineau, Annie Mercier, le film « Louise Violet » sort au cinéma le 6 novembre prochain mais nous avons la chance de pouvoir organiser une diffusion en avant-première le LUNDI 18 MARS – 20H au cinéma UGC de Talence.

La santé est un pilier fort de l’engagement du Rotaract Bordeaux Les Graves, c’est pour cela que nous comptons sur votre mobilisation pour la réussite de ce projet autour d’un film qui se voudra passionnant comme le présume la synopsie de l’œuvre : « 1889. Envoyée dans un village de la campagne française, l’institutrice Louise Violet doit y imposer l’école de la République (gratuite, obligatoire et laïque). Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants… ni auprès des parents. »

Vous êtes un particulier et vous souhaitez prendre une place, voici la billetterie en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/rotaract-bdx-les-graves/evenements/avant-premiere-louise-violet

Vous pouvez aussi réserver par téléphone au 06.44.93.48.90 ou par mail à rotaract.lesgraves@gmail.com

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez prendre des places dans ce cadre-là, veuillez nous contacter par retour mail ou par téléphone au 06.44.93.48.90

Tarif plein : 15€, Tarif – 25 ans : 12€ / Défiscalisation possible à hauteur de 66% pour les particulier et 60% pour les entreprises. Réservation recommandé mais pas obligatoire.

Nous comptons sur votre mobilisation et sur votre solidarité !

UGC de Talence Allée du 7e Art Talence 33400 Gironde