21 mars 2022 : 14h00 – 16h30 Projection, en avant-première, du documentaire “Histoire de l’antisémitisme”, réalisé par Jonathan Hayoun, produit par Effervescence Doc et Arte France. Le film sera projeté Amphi X, à 14 heures, en présence du réalisateur, de Madame Elizeon, déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, de M. Samuel Lejoyeux, président de l’UEJF. Een présence du réalisateur, de Madame Elizeon, déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, de M. Samuel Lejoyeux, président de l’UEJF. Université Paris 8 Saint-Denis Vincennes dans l’ Amphi X 2 rue de la Liberté 93 Saint-Denis Saint-Denis Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis

2022-03-21T14:00:00 2022-03-21T16:30:00

